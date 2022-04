Catherine LECLERCQ

Forte d'une expérience de 23 années dans la formation et l'insertion socio professionnelle, j'ai une double casquette de formatrice en TRE et conseillère professionnelle pour différents publics : personnes en reconversion professionnelle, allocataires du RSA, public TH, DE, seniors....

Ma longue expérience n'a pas altéré ma passion pour mon métier et le goût pour accompagner des personnes en difficultés.

De nature optimiste, dynamique et ouverte aux autres, je possède le sens de l'écoute active et l'empathie nécessaire.



Mes compétences :

Analyser la demande et établir un diagnostic

Elaborer un projet en fonction des compétences et

Accueillir et informer les personnes sur le dispos

Intégrer des personnes dans un parcours d'accompag

Entretenir et développer un réseau d'employeurs

Proposer des actions de formation et d'orientation

Rédiger des bilans qualitatifs et quantitatifs