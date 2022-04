Catherine LECLEZIO

Je travaille au sein d'une société qui s'occupe de l'organisation de grands festivals de musique en France. Je suis plus dans le côté opérationnel et logistique, ce que vous ne voyez pas mais qui est très important pour que vous puissiez profitez d'un bon moment, je travaille dans tout ce qui va traiter de l'électricité.

Pour les techniciens, pour les bénévoles, pour les artistes et pour les festivaliers, imaginez si une coupure d'électricité intervenait au plein milieu de votre chanson préférée, vous seriez triste.

Mon entreprise est spécialisée dans le raccordement à l'électricité pour ce type d'événements.

Vous vous doutez bien qu'il n'est pas possible de souscrire chez un fournisseur classique, nous œuvrons pour une électricité renouvelable afin de pouvoir profiter de bons moments en respectant la planète.

Catherine LE CLEZIO

