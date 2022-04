Catherine LEDAY

Bonjour à tous,



Je suis en recherche active d'un emploi , si vous recherchez une personne de confiance, efficace, qui à le goût du travail bien fait, je suis à votre disposition pour un emploi qui se rapprocherai de ce que je faisais c'est à dire des tests sensoriels sur des consommatrices, j'aime le travail en équipe.

J'ai toujours un petit mot pour rebooster et motiver si quelque chose ne va pas ,de nature optimiste et toujours de bonne humeur, un savoureux mélange pour travailler efficacement et dans la gaieté.



Dans l'attente de vous lire je vous souhaite une bonne journée.

Cdt.

Catherine.



Mes compétences :

Créativité

Experte

panels