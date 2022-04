Catherine LEFEUVRE

Tout savoir sur ce nouveau MLM...Qu’est ce que AROGA Worldwide?



AROGA Worldwide a été lancé en 2013 aux Etats- Unis dans le domaine de la santé et du bien être. Il sa été lancé en France le 17 août 2015.



Le fondateur est Douglas Yate, il possède plusieurs multinationales et a investi 450 000$ dans cette entreprise pour les formations et marketing.



Les produits d'OXO Worldwide sont fabriqués par l’entreprise directement, sans intermédiaire.



Oxo worldwilde appartient au groupe Agora Technologies qui existe depuis 28 ans et est un des partenaires Google. Grâce à ce partenariat, OXO



sera côté en bourse dès cette année.



Les produits proposés et leur fonctionnement...



La société commercialise des HOLOGRAMMES (forme de disque) qui fonctionnent un peu comme le système d'acuponcture et acupression. Le corps fonctionne avec des canaux d'énergie (méridiens), on parle de médecine alternative, c'est assez connu, les hologrammes fonctionnent avec le même principe. Ils régulent le système comme il devrait l'être à l'origine (s'il n'y avait pas de trouble, de douleur ou autre).



Ils sont programmés avec des fréquences de résonance qui génère des impulsions bioélectriques, ce qui provoque des réactions naturelles au niveau corporel qui permettent de libérer des substances neurochimiques. Les résultats: soulagement par rapport à une douleur, favoriser la guérison, renforcer le système immunitaire, améliorer des performances physiques, dormir comme un bébé ou autre.



TOUT EST NATUREL!!! Un seul hologramme peut-être utilisé jusqu'à trois fois.



REAL TIME SLEEP: destiné à ceux qui présentent des troubles du sommeil de toute sorte. Se positionne sur la tête (nuque, front ou autre). Les hologrammes émettent des fréquences envoyées pour paramétrer le système lymphatique afin que les bons signaux soient réceptionnés. Cela permet alors de réguler le sommeil.



- Améliore la pression sanguine et l’apport d’oxygène (efficace pour beaucoup de maladies).

- Apporte un profond sommeil réparateur.



REAL TIME RELIEF: hologramme conçu pour lutter contre la douleur, avec le même principe de fonctionnement, à placer sur la zone où est située la douleur.



- Améliore la pression sanguine et l’apport d’oxygène.

- Elimine la douleur et favorise le rétablissement.

- Augmente l’énergie.



REAL TIME XP528 ENERY: même principe, avec des zones, points précis. Par exemple, si l'on fait de la course à pied, mettre l'hologramme au niveau du talon d'Achille améliorerait les performances...



- Améliore la pression sanguine et l’apport d’oxygène.

- Renforce l’énergie, utile pour le sport notamment.



A VENIR: un autre hologramme sera disponible afin de gérer les problèmes de libido.



Prix des hologrammes: 2 dollars (1,80 euros) la pièce ou alors 50 dollars les 40. Prix peu élevé, accessible.



Le plan de rémunération d’Oxo Worldwide



70 % des bénéfices de l'entreprise sont utilisés pour payer les réseauteurs. Pour être qualifié et le rester (pour se développer et percevoir ses commissions), il est nécessaire de générer un chiffre d'affaire de 100 dollars chaque mois, soit en payant les produits, soit avec les achats de ses clients.



Pour démarrer, des packs sont proposés, à la base pour tester c’est très pratique



– Pack à 149.97$ : 120 hologrammes, 40 Energie + 40 douleurs + 40 sommeil (1.20$ par hologramme)



– Vente au détail, chez vous ou en ligne (les clients privilégiés bénéficient de réductions)



– Commissions de 30% sur vos ventes directes



– Bonus matching 15% : vous gagnez 15% de ce que gagne vos filleuls directs.



– Bonus d’équipe, matrice binaire sur 7 niveaux:



OXO fonctionne avec un système de rémunération binaire. 1 dollar correspond à 1 BV (1 point).