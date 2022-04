Catherine LEFÈVE

Âgée de 37 ans, je justifie d'une expérience de 11 ans en qualité de secrétaire aide comptable et d'une expérience de 2 ans et demi en qualité d'assistante de direction.



Polyvalente, je possède une grande capacité d'adaptation ce qui m'a permis de diversifier mes compétences : ainsi, j'ai notamment eu en charge :

- le traitement administratif, comptable et informatique de documents

- La réception, la gestion des appels téléphoniques et la tenu des agendas

- La rédaction, le traitement et le suivi du courrier et des mails

- La participation à la constitution de dossiers de réponse aux appels d’offres

-L'organisation et le suivi des déplacements des collaborateurs

- La comptabilité de base : (saisie actes d'achat et de vente, cotisations, rapprochement bancaire, déclaration de TVA)

- L'établissement et le suivi des notes de frais

- Le suivi et la mise à jour de tableaux de bord

- la gestion des visites médicales des salariés, et le suivi administratif de leurs mutuelles

- l'établissement de bordereau de déclaration de régularisation annuelle des données sociales

- La déclaration annuelle des données sociales

- La préparation des fiches préparatoires de paie

- L'organisation de manifestations événementielles

- La préparation, l'organisation de réunion et la rédaction de compte-rendu

- La gestion et le suivi des commandes

- La facturation

- Le suivi des règlements et les relances clients

- Le suivi et l'optimisation des contrats des fournisseurs généraux



Consciencieuse, investie et impliquée dans mon travail, je suis particulièrement sensibilisée à l'image de l'entreprise que je m'efforcerai de représenter de la meilleure façon possible.



Mes compétences :

consciencieuse

Facilité d'adaptation

Persévérante

polyvalente