Actuellement en fin de disponibilité de la FPH, en recherche d'un poste public ou privé, qui me permettrait d'exploiter toutes les compétences acquises au cours de ma longue et riche expérience au service de notre passion commune "accueillir l'autre avec rigueur et qualité".



Mes compétences :

Conduite de projet

Gestion budgétaire

Management

Expertise technique

Gestion administrative

Formation professionnelle