Catherine LEIBOVICI COLLET

Je suis titulaire d'un diplôme Belge (équivalant au BAC) d'Humanité Technique Supérieur en Décoration. Cette année j'ai été chargée d' enquête en supermarché.J'ai travaillé 3 ans dans l'immobilier comme agent indépendant. J'ai occupé le poste d'assistante en décoration pour la société "ART Déco", spécialisée dans le ré-agencement de l'habitat. En relation directe avec la clientèle, j'étais chargée de cibler ses besoins et d'établir les plans technique. Egalement j’orientais le client en fonction de ses choix et de son budget. J' J'organisais les relations entre les différents intervenants. A Bruxelles, j'ai été responsable de points de vente pour un groupe anglais.J'étais chargée de la gestion du personnel, des actions commerciales et de la fidélisation de la clientèle.

L'écoute, le conseil, le dialogue, le respect et la discrétion sont mes principaux atouts. L'agencement de l'espace, l'élaboration de plans techniques, le choix des couleurs des matériaux et du mobilier font parties de mes qualités professionnelles.



Mes compétences :

Gestion administrative

Relation client