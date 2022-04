Catherine LEIMBACHER

J'ai quitté l'administration fiscale en Juillet 2011 et depuis je suis conseil fiscal au profit des PME/TPME et particuliers. Auto entrepreneur et totalement à votre écoute, je propose, outre un coaching lors du déroulement du contrôle, mes compétences fiscales, rédactionnelles et relationnelles ainsi que ma connaissance des rouages de l'administration aux chefs de PME et TPME, aux particuliers, aux cabinets d'avocats ou aux experts comptables.

Je peux vous assister dès la réception d'une demande d'information ou dès le début d'une procédure fiscale jusqu'au recours devant les tribunaux. ( assistance et rédaction des pièces de procédure, ) et même lorsque la procédure est terminée (réclamations..).Je suis également à l'écoute de vos problèmes fiscaux de tous genres ( demande de renseignements, négociation de pénalités, transaction...)



Inspecteur des impôts pendant plus de 30 ans, j'ai acquis une véritable expertise notamment en matière de contrôle fiscal externe de comptabilité ainsi qu'en matière d'Examen de Situation Fiscale Personnelle.

Par ailleurs, je connais très bien le fonctionnement et le vocabulaire de l'administration, ce qui facilite les relations lors d'une procédure ou d'un simple courrier.

Mon bon contact avec l'administration est un atout incontestable pour aboutir dans tout type de procédure : réclamation, négociation...

. J 'ai une double expérience à mettre à votre profit puisque j'ai exercé

- en tant que gestionnaire spécialisé en Fiscalité des Entreprises au sein de deux Centres des Impôts,

- en tant que vérificateur en brigade départementale pendant 16 ans (dans plusieurs départements français).



La consultation de mon site "Eurekah.fr" vous permettra de mieux connaitre mes compétences professionnelles et de comprendre ma façon d'exercer - entièrement à votre écoute - Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter !



