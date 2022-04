Catherine LEJEUNE

Maître de Conférences en Economie de la santé depuis février 2007

Affiliation enseignement : UFR Médecine - Université de Bourgogne

Affiliation recherche :

-Equipe “ Epidémiologie et recherche clinique en oncologie digestive ” (direction : Pr C Lepage) du Centre de Recherche INSERM U866 « Lipides Nutrition Cancer »



Autres affiliations :

-Centre d'investigation Clinique (CIC) INSERM1432 du CHU de Dijon (direction: Pr C Bonithon-Kopp)

- RESAM (Réseau d'Aide Méthodologique en Economie de la Santé) du CHU de Dijon





Thèmes des projets en cours :

-évaluation médico-économique des stratégies de santé (du dépistage à la thérapeutique) en cancérologie

-évaluation de la charge objective associée à l'aide informelle

-préférence des patients face aux traitements en cancérologie





Compétences opérationnelles :

- Gestion de projets : élaboration de projets, rédaction de protocoles, recherche des financements, coordination et suivi, valorisation des résultats



- Approche quantitative :

-Modélisation (analyse de décision et modèle de Markov)

-Statistiques de base

-Approche qualitative : mise en place de projets mixtes quantitatifs-qualitatifs dans le cadre de collaborations avec des équipes en sociologie et en anthropologie













Mes compétences :

Gestion