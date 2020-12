Catherine LELEU

Bonjour,



Ma curiosité professionnelle m’a amenée à travailler dans des secteurs d’activité différents et à rencontrer des interlocuteurs très variés.



En occupant des postes à dominante commerciale depuis plus de 20 ans, j’ai pu développer mes qualités relationnelles et d’adaptabilité ainsi que mes aptitudes d’analyse, d’écoute et de négociation dans un souci permanent de service et de résultat.







Mes compétences :

Immobilier

Vendre

Autonomie

Négociation

Prospection

Ecoute client

Conseiller

Conscience professionnelle