Catherine LENGAIGNE

Reconversion vers l'Humain purement et simplement : Comprendre, accepter, aider ceux qui sortent des normes.



J'ai obtenu avec succès mon diplôme d'Aide Médico-Psychologique en juillet 2014. Au cours de ma formation, j'ai effectué un stage de 4 mois dans dans un Ehpad dont 3 mois au sein d'une unité pour personnes désorientées et Alzheimer. J'ai également effectué un stage de 5 mois dans un IME avec des adolescents ayant une déficience intellectuelle.



JE RECHERCHE ACTUELLEMENT UN POSTE A TEMPS PARTIEL OU PLEIN TEMPS. J'ETUDIE TOUTE PROPOSITION (DOMICILE-STRUCTURE...). LE DOMAINE EDUCATIF M'INTERESSE PARTICULIEREMENT:



JE SOUHAITERAIS TRAVAILLER AUPRES DE PERSONNES DEFICIENTES INTELLECTUELLES (ENFANTS-ADOLESCENTS-ADULTES), AUTISTES MAIS AUSSI PERSONNES AGEES (EN UNITE PROTEGEE POUR PERSONNES DESORIENTEES). J'AIMERAIS PARTICULIEREMENT POUVOIR ELABORER DES ACTIVITES ET ANIMATIONS, CAR JE PENSE QU'ELLES SONT ESSENTIELLES AU DEVELOPPEMENT OU AU MAINTIEN DES CAPACITES DES PERSONNES, A LEUR EPANOUISSEMENT ET A LEUR BIEN ËTRE.



Après plusieurs années passées dans le monde de l'entreprise, j'ai souhaité rediriger mon activité professionnelle dans le domaine de l'humain et du social à travers le métier d'Aide Médico-Psychologique.

Au cours de ces années, j'ai acquis des compétences professionnelles mais aussi personnelles avec une formation initiale de secrétaire de direction bilingue, puis d'infographiste. Je suis bilingue anglais et suis très à l'aise avec l'univers informatique et internet.

Quelques centres d'intérêts : la photo, le graphisme, la psychologie, la lecture, l'actualité...

Quelques activités : marche, jardinage, généalogie et étude de l'histoire de nos familles, création de "livre de vie", scrapbooking...



Mes compétences :

Aide Medico Psychologique