Catherine LENGELLÉ

Mon activité :



– La presse écrite bimedia : rédaction et rewriting de reportages, interviews, enquêtes, guides pratiques…, SR, relecture ortho et typo, editing, mise en forme en PAO



– La communication et la presse d'entreprise bimédia : conseil éditorial, rédaction, mise en forme en PAO de brochures, plaquettes, journaux, communiqués et dossiers de presse ; correction orthographique et typographique, rewriting, editing ; suivi de fabrication.



Mon expérience :



– Plus de vingt ans en qualité de journaliste en presse écrite grand public et spécialisée et presse d'entreprise.



– Huit ans dans la communication d'entreprise



Mes domaines de compétence :



- économie, entreprises,

- collectivités locales,

- environnement, développement durable, produits biologiques

- technologies de l'information et de la communication, réseaux sociaux,

- santé, psychologie, psychiatrie, psychanalyse,

- jeunesse, adolescence,

- tourisme



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Dossier de presse

Enquêtes

Tourisme

Économie

Bio