Catherine LEPINE

Après 18 années d'expériences dans le Tourisme d'Affaires (Palais des Festivals et des Congrès de Cannes) et depuis presque 10 ans, en charge des relations avec la clientèle au sein d'une Association de Tourisme social, je souhaite accroître mes compétences en direction d'équipe et d'équipement, en gestion du patrimoine et ressources humaines. Pour valider cet objectif, j'envisage de suivre la formation RESAT 2015 (responsable de structure touristique) de l'INFA de Toulouse.



Mes compétences :

Organisation d'évènements