Catherine LEROY

Installée récemment, ma micro-entreprise 3AG-secrétariat propose ses compétences à diverses entreprises et particuliers de la région. Les avantages de l’externalisation sont multiples :

 La simplicité d’un contrat de service,

 La souplesse du volume de travail donné,

 La maîtrise de votre budget suivant les heures fournies,

 Pas de déclaration URSSAF, pas d'indemnité de congés payés ni de prime de précarité,

 Et enfin, vous n’avez aucun engagement.



Titulaire depuis mars 2018 d’un titre certifié ASCA (Assistant de Comptabilité et d'Administration) obtenu avec mention ainsi que du BTS Assistant de Gestion de PME-PMI, je vous propose mes services dans l’assistance administrative et comptable.



Mes 25 années d’expérience dans le secrétariat associées à ces diplômes me rendent apte à gérer l’ensemble de votre administratif, vos marchés publics, saisir des pièces comptables, à mener à bien des travaux préparatoires de fin d’exercice ou faire pour vous divers travaux administratifs à la carte.



Mes compétences :

 Comptabilité et gestion : Enregistrement comptab

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word