Catherine LESAGE

Coach Certifiée de la Haute Ecole de Coaching, je manage et forme des équipes dans le cadre d'une Compagnie Aérienne performante. J'ai eu la chance de vivre dans les îles et cotoyer différentes cultures. Mon parcours professionnel et personnel atypique m'a permis de constater que nous pouvons tous rebondir et réorienter le cap de notre existence ! "Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révèler la leur" Louis Lavelle.Je vous propose de vous accompagner vers votre destination.



Mes compétences :

Coaching

Coaching sportif

Anglais et espagnol

Management d'équipe aerien

Relation clients

Coaching professionnel