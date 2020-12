Catherine LESCALE

Créée en 1982, SOFIP est une société spécialisée dans la promotion des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à travers la mise en place et la gestion de réseaux nationaux exclusifs de visiteurs médicaux et de délégués pharmaceutiques.



Depuis plus de 30 ans, SOFIP est un véritable partenaire de l’industrie pharmaceutique résolument tourné vers la satisfaction de ses clients en assurant des prestations de qualité à forte valeur ajoutée.



Le domaine d’expertise de SOFIP comprend :

La promotion à travers la mise en place et la gestion de force de vente

Le conseil en stratégie commerciale, développement et organisation

Le recrutement spécifique des forces de vente.