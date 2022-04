Catherine LETELLIER

Mon expérience professionnelle et relationnelle ne cesse de me montrer l'urgence à travailler sur l'être, à "entrer en amitié avec soi" pour devenir pleinement vivant et acteur de sa vie.



La sophrologie possède les outils qui permettent d'acquérir une meilleure conscience et gestion de soi.



Je propose des séances de Relaxation Dynamique individuelles et de groupe.

Depuis 2011, j'interviens en établissements scolaires et en milieu associatif auprès des jeunes et des adultes.



Mon projet est de développer mon activité de sophrologue pédagogue en milieu scolaire, en milieu associatif auprès des jeunes et des adultes, également au sein d'organismes soucieux de promouvoir la prévention et l'éducation à la santé.

Les séances de groupe sont particulièrement pertinentes dans les applications de la prévention, la gestion des émotions/stress, la pédagogie et le social.



Parallèlement, je m'oriente vers un accompagnement et un enseignement plus créatifs, plus vivants et de ce fait vers une application des techniques plus agréable, plus accessible, plus adaptable dans la vie de tous les jours.



