Catherine LEU

Bonjour et merci de votre visite.



Et si l'irrigation du colôn était la solution pour bien identifier son propre mode de fonctionnement ?



Au delà des outils traditionnels, ma méthode repose sur un concept novateur basé sur l' usage des huiles essentielles. Je m'appuis également sur des techniques ostéopathiques, et le décodage biologique.

Mes patients retrouvent un bien être après les séances, et ont une prise de conscience des raisons de leur " mal - à - dit ".

Mon savoir faire repose sur 30 ans d'expériences. Grâce à mes clients, j'ai progressé par leur questionnement qui m'a amené à trouver avec eux la solution de leurs problèmes.



Je reste à votre disposition pour échanger et partager nos expériences respectives.



Mes compétences :

Sens des relations humaines

Sens de la relation client

Sens de l'accueil et prise en charge d'une cl

Formateur

Formatrice