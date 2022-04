Catherine LEUDIERE

CONSULTANTE en Recrutement CDD/CDI - Experts et Cadres sur la région Midi Pyrénées

. Synergie Recrutement est le Cabinet de Conseil en Recrutement du Groupe Synergie, 1er groupe français en Ressources Humaines : 20 bureaux en France et 50 Consultants experts dans leurs domaines d'intervention.



. Nos méthodes de sourcing et d'évaluation associées à notre présence Nationale et Internationale, vous permettent de nous confier vos recrutements d'Agents de Maîtrise, Techniciens, Experts et Cadres.

. Notre objectif : rapprocher vos attentes et les compétences dont vous avez besoin.

. Notre métier, c'est l'emploi.



Mes compétences :

Relations internationales

Comptabilité

Industrie

Analyse stratégique

Management opérationnel

Respect des engagements

Communication corporate

Intelligence économique

Analyse des besoins

Recrutement