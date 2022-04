Catherine LEUGER

Conceptrice en communication visuelle, je m'appuie sur une expérience en agence de communication globale et de conseil en design packaging. Je me plais à matérialiser et valoriser les messages de mes clients et assure la création graphique, le design de tout projet de communication visuelle, web, mobile ou print.



J'apporte des solutions graphiques réfléchies, adaptées et astucieuses pour une communication efficace, à la promotion durable de projets innovants.



Mes compétences :

Communication

Papeterie

Publicité

Créativité

Packaging

Adobe Photoshop

Web

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Print