Catherine LEVEILLÉ

Je suis correctrice-rédactrice depuis quelques années maintenant. Mais je suis passionnée de langue française depuis toujours.



Après une licence en lettres modernes, quelques années d'égarement dans le secteur de l'assurance (il faut bien manger !), et trois enfants plus tard, je suis de retour depuis 2008 dans le domaine des mots et de la langue. J'ai suivi la formation de relecteur-correcteur dispensée par le CEC. Et, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat !



J'ai réalisé quelques biographies, fait beaucoup de corrections pour les étudiants (dont j'apprécie la diversité des sujets de mémoires et de thèses), des rédactions de textes pour guide touristique et autres coffrets cadeaux à la mode. J'ai également effectué des corrections pour Flammarion dans le cadre d'un stage... J'en passe et des meilleures.



Récemment, j'ai corrigé un ouvrage écrit par Jean-Paul Cardeilhac ( je rend ici hommage à son travail d'exception). Le titre : Clavim Cedo. Il est publié aux éditions La Pierre Philosophale. Tapez le titre sur Facebook si vous êtes curieux. Je suis fière d'avoir participé à cette aventure littéraire. La publication est l'aboutissement pour l'auteur mais aussi pour le travailleur de l'ombre qu'est le correcteur.



Ma passion est mon métier, mon métier est ma passion ! Quoi qu'il en soit, j'adore les mots ; les lire, les écrire, les corriger...



Vous pouvez avoir un petit aperçu de mon activité sur http://correctrice-ecrivain-publique.cabanova.fr



Mes compétences :

Rédaction