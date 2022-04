Catherine LEVRAY

Je transforme votre concept en produit de beauté...



Directrice Artistique - graphiste spécialisée en packaging cosmétiques et parfums, je possède une expérience de 20 ans dans le domaine particulier de l'identité et du packaging beauté dans le secteur du luxe.



Je développe l'esthétique de tout type de gammes beauté et parfum en packaging mais aussi dans la réalisation des outils de communication nécessaires à la mise sur le marché de votre produit (dossier de presse, brochures ...). Je vous accompagne aussi dans l'élaboration de votre identité de marque, de produit ou dans la mise au point d' un logotype pour votre entreprise, accompagné de ses déclinaisons.



Identité de marque, packaging (rendus réalistes en 3D), design produit avec l'appui d'un designer, mais aussi mood board pour étayer une étude marketing, confiez-moi votre produit, je me charge de lui donner vie.



Nous pouvons nous rencontrer à InnovaGrasse au cœur de Grasse, Espace Jacques-Louis Lions http://www.innovagrasse.fr



à bientôt



Mes compétences :

Identité de marques

Graphisme Photoshop Illustrator

Mood board

Packaging beauté

Création

Packaging

Graphisme

Design

Illustration

Luxe