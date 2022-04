Passionnée depuis toujours par la communication sous toutes ses formes, je me suis orientée vers un parcours relativement graphique et artistique à la base. J'ai tenté des expériences diverses et très enrichissantes allant de la décoration de théâtre ou de magasins à l'enseignement.



Depuis quelques années déjà, je me suis plutôt spécialisée dans la création graphique et la communication d'entreprise.

Ce qui est incroyable dans ce domaine, c'est que l'ennui n'existe pas ! Chaque jour est une source de nouveautés et chaque projet un nouveau challenge !



Et ce parcours j'ai bien envie de l'affiner et de le faire évoluer.

Mes compétences professionnelles et ma connaissance de l'entreprise ont fait leurs preuves et me permettent d'apporter un solide partenariat à une entreprise.

Je suis particulièrement dynamique, je possède un très bon relationnel, la volonté de m'investir dans ce que j'entreprends, la faculté de m'adapter et de m'organiser facilement, la forte envie d'apprendre encore beaucoup de ce passionnant domaine.



Si vous avez envie de tenter l'expérience avec moi, n'hésitez pas à me contacter.

Je suis ouverte à tout projet !



Contact mail : catherine.ley@laposte.net



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Graphisme

Communication

Publicité

Gestion de projet

Adobe InDesign

Marketing