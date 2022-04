Catherine LHUISSIER

Assistante de direction commerciale puis attachée commerciale, j’exerce mes fonctions depuis une vingtaine d’années.

Un fort relationnel, un sens aigü du service, une grande autonomie, de la rigueur et de la bonne humeur me permettent d’apporter un accompagnement efficace et pro-actif auprès de mes managers et des clients dont j’assure le suivi.



Je maîtrise par ailleurs un anglais courant ; mon ouverture et ma curiosité d'esprit me permettent de m'orienter vers de nouveaux secteurs d'activité. En effet, j'aime apprendre et comprendre de nouveaux environnements.



Mes compétences :

Anglais

Appels d offres

Appels d'offres

Assistante commerciale

Assistante de Direction

Assistante de direction bilingue

Commerciale

Communication

Coordination

Export

Marketing

Prospection

Qualification

Relationnel commercial

SUIVI DE PROJET

Technico commercial