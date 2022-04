Catherine LIPPMANN

A L'issue d'une formation universitaire en gestion, mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une exerpertise en matière de Finance et comptabilité de Marché, expérience transversale et polyvalente.

Sur le fond, maîtrise du processus de traitement des activités de Marchés (Front, Back, Middle, Comptabilité fecnh/IFRS et risques). Sur la forme, j'apporte mes compétences à des fonctions de support et plus particulièrement en matière de gestion de Projet.

Ces activités s'exercent désormais à un niveau de Manager d'équipe (mangement fonctionnel et hiérarchique).



Mon expérience, la légitimité et l'autorité qu'elle me procure à des postes de responsabilité, combinée à une approche pragmatique font de moi une collaboratrice responsable, fiable et de confiance.



Mes compétences :

Finances

IAS

Comptabilité