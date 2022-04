Catherine LLUNG

Après une reconversion en 2014, j'ai occupé un poste de Secrétaire Médicale/Secrétaire d'Accueil dans le Service Ophtalmologie du Professeur Carole BURILLON.

J’ai acquis une bonne maîtrise des outils bureautiques, de la terminologie, la gestion des priorités, enrichissant ainsi mes compétences et mon expérience.

Je souhaite apporter mes capacités d’initiative et d’adaptation, ainsi que ma disponibilité et ma discrétion, dans une équipe au service de l’accueil et du suivi des patients.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Microsoft Outlook

Dactylographie / Traitement de texte

Logiciels Easily, Softalmo