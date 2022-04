Catherine LOEUILLET

Actuellement animatrice d'atelier, j'anime des ateliers pour adultes et pour enfants dans divers domaines creatifs. J'accueille également des des groupes d'enfants de divers IME. J'étais auparavant conseillère de vente en papeterie, loisirs créatifs, jeux et beaux arts chez Cultura.

Durant ces années passées au sein de cette enseigne, je me suis successivement occupée des rayons papeterie, loisirs créatifs, jeunesse et actuellement le rayon beaux- arts et cadeaux. Mes tâches de travail sont variées. En effet, je passe les commandes de réassort auprès de nos différents fournisseurs. Je rencontre les représentants. J’effectue le cas échéant la réception informatique des livraisons. Je fais, bien sûr, de la mise en rayon, j’ai en charge la mise en place des différentes opérations commerciales et le conseil client.

J’ai participé à l’ouverture du magasin d’Henin Beaumont, aux différentes modifications de ce dernier. J’ai été sollicitée par les services centraux pour l’ouverture d’autres magasins (St Quentin et Villeneuve d’Ascq). Mon rôle était de superviser une équipe lors de la mise en place des différents rayons.

Forte de ces diverses expériences, j’ai décidé de passer le BTS MUC que j’ai obtenu en novembre 2008 par le biais de la VAE.

Depuis octobre 2009, j’ai entrepris une formation continue dans le cadre d’un congé CIF. Je prépare une licence professionnelle management du point de vente à l’IUT de Lens. J’effectue le stage pratique au sein du Furet du Nord d’Arras.

J'ai obtenue la licence en juin 2010.

je suis actuellement à la recherche d'un poste d'adjointe au chef de secteur, ou de responsable de rayon, même voir un poste dans la formation adulte



Mes compétences :

Rigoureuse