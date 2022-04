Catherine LOPES

Bonjour,



Je suis Réflexologue et masseuse Bien être,

J'ai fais une formation de Réflexologie plantaire et énergétique. avec Mireille Meunier, ainsi qu'une formation de massage Suédois au centre de formation Studio à Paris dans le 11e-



Pratiquer le bien être est une pure passion pour moi.

n’hésitez pas à me contacter.



Merci de votre attention,

Je vous souhaite une belle journée