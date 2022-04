Catherine LOUAIL

Arrivée très tôt dans la vie professionnelle, j'ai saisi l'opportunité de passer mon Baccalauréat à l'âge adulte et n'ai cessé depuis de faire des études (Licence d'Histoire de l'Art et d 'archéologie, École du Louvre,concours de catégorie A de conservation du patrimoine , Master de Philosophie: parcours Esthétique avec un sujet de recherche sur le Cinéma Fantastique) Je m'épanouis dans l'Apprentissage , parallèlement à ma profession qui a toujours tourné autour du dessin, de la topographie et des plans et cartes(je suis aussi passionnée par les cartes anciennes et les portulans...)





Mes compétences :

Rigueur