Catherine LOUVRIER

Bisontine, je suis Ingénieure en Aménagement du Territoire.

Mon profil général est celui de responsable de projet-coordinatrice dans le développement territorial

Coordinatrice car je suis très souvent intervenue dans l’animation de réseau, mobilisation des acteurs et partenaires, dans une approche globale et transversale

Responsable de projet : mes missions ont en effet très souvent concerné la conduite de projets de la conception à la mise en œuvre en tant que facilitateur en apportant de la lisibilité, de la méthode, de la valeur ajoutée et en étant force de propositions.

Le développement territorial, je l’ai décliné dans des domaines variés : tourisme, commerce, événementiel.

J’ai travaillé dans des postes à responsabilités, en tant que cadre, dans le public, le parapublic et le privé.

Je peux m'adapter à d'autres domaines d'activités comme je l'ai fait jusqu'à présent ...

Je cible plutôt la petite entreprise, la collectivité locale ou une association où l'humain et la proximité sont mis en avant.



Mes compétences :

Développement commercial

Organisation d'évènements

Tourisme

Conduite de projet

Coordination

Communication