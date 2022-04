Catherine LUDWIG

Mes futurs mariés, je dois vous dire certaines choses. Toutes vos demandes sont réalisables, de la plus simple à la plus extravagante et en fonction de votre budget nous réaliserons votre mariage dans les moindres détails.

Si le premier contact passe entre nous, alors je deviens votre wedding planner !

Et très vite votre confidente tout au long de la préparation de votre mariage ou évènement.

Je serai un peu votre ange gardien, qui prendra tout en charge, un mariage ou un évènement 0% de stress, 100% de bonheur.

J’ai le souci du détail, je respecterai votre budget.je ferai du shopping avec vous, à l’affût des tendances de la mode du mariage.

Nous avons des idées originales, inspirations, astuces, je fais des créations à partir de vos idées et objets.

Je suis à l’écoute à tout moment, et aussi par téléphone, SMS, Facebook, Skype, mail.

Je suis votre seule interlocutrice, qui vous accompagne à chaque instant.

Je suis souriante, agréable, disponible, je vous conseille et je vous propose un carnet adresses de prestataires de qualifiés.



Notre devise

Vous l’avez rêvé ! , Vous avez imaginé ! , Alors ! Réalisons vos rêves



Mes compétences :

Conseil en organisation

L'écoute des clients

Anticipation

Décoratrice

Analyse des besoins

Créativité

Soutien clients

Respect des engagements