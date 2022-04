Catherine LUKETIC

Agencement de commerces, de bureaux, réorganisation des espaces, rénovation… de l'élaboration du cahier des charges à la livraison clef en main.

Cela fait 30 ans que j'exerce ce métier et chaque nouveau projet et une nouvelle expérience enrichissante.

J'apprécie particulièrement les phases de dessin et d'échanges avec les clients et les phases de suivi et gestion de chantier.