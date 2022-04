Catherine MACHEFER

Ingénieur d'affaires bilingue anglais (2 ans d'activités commerciales à Londres -UK) - secteur informatique et conseil.



• Marchés et secteurs

- Grands comptes : Assurances, Banques, Secteur public

- Domaines : Logiciel, Assistance technique, Projets au forfait, MOA, conseil Assurances, Monétique et Moyens de paiement, Conseil en gestion des risques, contrôle et conformité.



• Domaines de compétences



Commercial/Marketing

- Chasse, développement, closing

- Gestion de la relation Client (grands comptes)

- Mise en place des référencements auprès des directions Achats et gestion des dossiers de référencement

- Réponse à appels d'offres et soutenances

- Mise en place d'animations marketing (promotion d'offres de services et produits) : salons, conférences...

- Gestion et développement de centres de profit



Management

- Recrutement des consultants-prestataires et commerciaux

- Suivi et accompagnement des collaborateurs dans leur mission et dans leur évolution de carrière

- Mise en œuvre et suivi des opérations (ressources, budgets, planning...)

- Comités de pilotage



Mes compétences :

MOA

Grands comptes

SSII

Ingénieur d'affaires

Commercial