Catherine MAGGIOLI

- PSYCHOTHERAPEUTE depuis 1998, diplômée en psychologie et formée en analyse psycho-organique, je reçois en séances individuelles des adultes et des ados, j'accompagne des couples, j'anime des ateliers de méditation et de danse méditative, ainsi que des groupes de parole et d'analyse de pratique..

Introspection + travail avec le corps (sensations, expression des émotions, respiration, relaxation, ...) + processus de transformation et nouveau projet de vie, etc

Je suis membre de la FF2P.

- SUPERVISEUR

- FORMATRICE EN RELATIONS HUMAINES essentiellement secteur santé : Expériences du terrain en tant qu'ex masseuse kinésithérapeute et relaxologue, en tant que psy depuis 20 ans et formatrice depuis 17 ans me permettent de proposer de nombreuses thématiques dont : Gestion du stress / Animation de groupe de parole / Accompagnement de la fin de vie / Toucher autrement dans le prendre soin / Etre en relation et communiquer / Préparation à la retraite, ... + Méditation et Reiki en entreprises



Plus d'infos sur essencia.fr







Psychothérapie , adultes, couples, groupes , Relaxation , Formations , Groupes de parole , Parcours de vie , Processus de changement , Accompagnement fin de vie , Spiritualité , Créativité, Deuil, Dépression, Mal-être, Sens de SA vie, ...



