Catherine MAGNANT

Actuellement en formation à l'Institut de Soudure, je suis en recherche active d'un stage de Technicien Méthodes / Préparateur Tuyauterie-Chaudronnerie. Je suis mobile sur les départements: Gironde (33), Haut-Rhin (68).



Métrologue de formation ayant travaillé en industrie pharmaceutique ainsi que dans plusieurs laboratoires, je cherche à évoluer dans un nouveau secteur professionnel porteur d'emploi. Rigoureuse et méthodique sont les deux adjectifs qui me caractérisent le mieux.



A la recherche de toutes propositions sérieuses, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Windows

Autodesk Inventor

Autocad

SAP

OPTIMU