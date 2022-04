Catherine MAIGNAN

Mettre la bonne personne au bon endroit...ou ne jamais laisser repartir quelqu'un sans lui avoir apporté quelque chose...Voilà qui pourraient être mes devises !



Formatrice dans différentes organisations, j'ai à coeur de transmettre et d'échanger ce qui fait le coeur de nos vies y compris dans nos milieux professionnels : l'humain, la communication, le management d'équipe, la cohésion de nos équipes....



Conseillère en recrutement, j'ai la même envie : trouver le bon poste pour la bonne personne, aider les entreprises à intégrer quelqu'un qui leur ressemble...



Et enfin, en tant que coach, aider chacun à s'approprier une posture de management qui enrichisse chacun et qui fasse l'efficacité de l'équipe...



Mes compétences :

Accompagnement personnel

Développement personnel

Gestion des ressources humaines

Gestion du stress

Communication écrite et orale

Management

Gestion des conflits

Prise de parole en public

Conduite du changement