Catherine MAITRIAS PSYCHOLOGUE

Rencontrer une psychologue clinicienne s'inscrit dans une démarche de changement, une volonté et un désir de laisser derrière soi les douleurs passées qui nous empêchent d'avancer sereinement et de nous épanouir.



Le psychologue est avant tout, le professionnel qui vous écoute sans vous juger et qui vous accompagne sans vous diriger. Ceci dans un cadre protégé et sous le secret professionnel.



Je suis installée en cabinet libéral en tant que Psychologue Albi depuis 14 ans, je suis également Psychologue Saint Sulpice la Pointe. Je me déplace à domicile si nécessaire et travaille également en visio.



Ma pratique s'inscrit dans le champ de la psychologie intégrative. Il s'agit d'un choix ciblé de pratiques diverses reposant sur des courants de pensées différents (analyse, thérapie cognitivo-comportementale, méditation, coaching...) et ayant donné des résultats trés significatifs.



Ce type de thérapie permet de s'adapter à chaque individu suivant son histoire, sa personnalité et sa problématique.



Le but étant d'amener une personne qui le demande, vers un équilibre psychique et physique.