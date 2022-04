Catherine MALAVAL

@cathmalaval

Ecouter, observer, comprendre, créer. En équipe ou en conseil expert de directions de communication, j'accompagne de grandes entreprises et institutions françaises dans leurs stratégies éditoriales et corporate. Un unique objectif : les aider à exprimer simplement ce qu’elles apportent aux hommes, à l’économie et à la société.



Mon expérience professionnelle, à l’origine appuyée par une double formation en histoire et en journalisme, m’a toujours placée à la frontière de plusieurs mondes, guidée par ce fil rouge : partager des histoires. Révélateurs d'innovations, la culture, les valeurs et le patrimoine des marques constituent un capital immatériel majeur.



Conseil : territoires stratégiques, storytelling de marque, accompagnement du changement, narrations.

Expertise éditoriale : dispositifs plurimédias, éditions, web, contenus, fonds photographiques et video, réseaux sociaux.



Mes compétences :

Communication éditoriale

Stratégie de communication