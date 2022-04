Catherine MALICET

Formée au coaching intuitif depuis plus de 6 ans maintenant, j'ai développé ma propre méthode, grâce à l'acquisition d'autres techniques et compétences, pour accompagner mes clients vers leur réussite professionnelle, financière ou sentimentale. Je suis aussi spécialisée dans la mise en place d'une harmonie et d'un équilibre entre ces trois domaines de la vie.

Mon expérience et mes connaissances des lois de l'univers (loi d'attraction, de l'équilibre, de l'échange) m'ont permis de comprendre que ce sont avant tout les émotions, les peurs et l'histoire propre à chacun qui lui fait choisir sa voie. Découvrir son mode de fonctionnement permet donc ensuite de tracer sa propre route, de maitriser sa vie, d'obtenir des résultats facilement et rapidement.

Je reçois en séance individuelle ou par téléphone. J'organise stages et ateliers sur la Cote d'Azur (ou ailleurs sur demande) pour apprendre à se connaitre et changer de vie. Je propose aussi un programme à distance de coaching "pour améliorer sa situation professionnelle et financière"



Mes compétences :

La compation

Développement personnel

Coaching

Accompagnement