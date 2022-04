Catherine MALLET

C'est avec plaisir et enthousiasme que je me présente.

Mon expérience est basée sur le commerce et ou merchandising .

Passionnée par la vente immobilière,et le contact humain, je suis habitée par une énergie débordante pour découvrir a nouveau la joie des visites chez les futurs clients vendeurs acquéreurs !



Être a la hauteur de vos espoirs sur le terrain de la prospection immobilière !

Grâce a mon expérience, le monde de l 'immobilier n'a plus de secret pour moi !

Puis je dire que je suis née avec la bosse du commerce sans prétention ??? C'est en effet mon domaine de prédilection ou je prends plaisir a faire mes preuves...

Après 6 années ou j'ai travaillée dans le secteur du tourisme, 'j 'aimerais a présent retrouver l'ambiance agréable des rencontres entre les vendeurs et acheteurs dans l immobilier qui me laisse d’agréables souvenirs.

Ma double casquette serait d'une part :

agent immobilier, d'autre part j ai eu l occasion d'avoir une superbe expérience auprès de chez Danone comme représentante ou j 'ai quittée a regret mon poste suite a la mutation de mon mari.

Je dispose de mes divers patrons de très jolies lettres de recommandation....

Agée de 46 ans, mariée, mère de trois enfants 20/12/9 ans j 'aimerais reprendre mon envol vers un emploi ou je pourrais trouver un réel épanouissement avec des objectifs a réaliser au sein d'une équipe motivée !