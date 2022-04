Catherine MANANES

Après des études d’Architecture, d’Arts plastiques à l’université de Bordeaux 3 et les Beaux Arts de Bordeaux, ainsi qu’un DEA en Communication Arts et Spectacles ; je me suis formée à des techniques parallèles de décoration avec les Compagnons du devoir (rénovation d’Eglises, fresques , trompes l’œil…), puis j’ai effectué un Master Arts et Techniques en production exécutive. Mes diverses formations m’ont amenées, des plateaux de TF1 services « maquettes », aux évènementiels, à la publicité et au décor de cinéma.

J’ai travaillé à divers postes : peinture, construction, ensembliage… avec des réalisateurs tel que P.Chéreau, Pitof, T. Hooper … des Chefs décorateurs, J. Rabasse, F. Chauvaud, Luczyc-Whyhowski,G. Scott …



Mes compétences :

Cinéma

Décorateur

Aménagement intérieur

Conseil

Architecture

Rénovation

Scénographie

Décoration intérieure

Gestion financière

Management

Gestion de projet

Photographie

Film publicitaire

Construction