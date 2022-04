Catherine MARIE

Bonjour à ceux qui me liront .

Bien qu'en poste actuellement, je suis à la recherche d'un emploi pérenne, qui me permettra de mettre en œuvre , de réaliser des projets en rapport avec mes compétences. Mon cœur de métier est l'insertion, je suis très attachée à une éthique professionnelle et personnelle basée sur le respect de la personne. De nature curieuse, tout ce qui touche à la formation me passionne, il me faudrait une autre vie pour continuer à me former , une façon de mieux connaître les autres , soi-même, de s'ouvrir et de ne pas se scléroser dans son métier.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Accompagnement

Ingénierie de formation

Enseignement

Animation de groupes

Animation de formations

Formation professionnelle

Andragogie

Pédagogie