Catherine Marie KLINGLER

Le cabinet pratique la défense, le contentieux et le conseil dans les domaines suivants:

responsabilité, assurances, défense des victimes.

Droit du spectacle vivant et des artistes.

Relations internationales, expatriés.

Droit des affaires, sociétés + fiscalité et pénal des affaires (en synergie avec un ancien Conseil juridique et fiscal et un cabinet expert comptable+commissaire aux comptes);

La particularité du cabinet est de privilégier l'utilisation systématique de l'internet et des documents dématérialisés, dans un souci de mobilité, de rationalisation, et de traitement des dossiers à distance.



Mes compétences :

Artiste

Assurance

Musique

Spectacle