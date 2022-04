Catherine MARIE-ROSE

Secrétaire Technique de formation, j’ai évolué vers des postes d’assistanat qui m’ont permis d’acquérir une expérience pratique de 16 ans dans ce domaine et d’obtenir, en 2012, mon BTS Assistante Manager par l’intermédiaire d’une VAE.



En effet, assistante du Directeur Général et membre actif du Comité de Pilotage au sein de ma dernière entreprise, j’ai été régulièrement amenée à travailler en équipe dans le respect et la loyauté. J’ai aussi exercé des fonctions d’encadrement transversal et j’accueillais ou formais les hôtesses d’accueil remplaçantes. Pendant 6 ans, j’ai géré le carnet de rendez-vous et les appels téléphoniques du Directeur Général d’une entreprise de 250 personnes. Le personnel ainsi que les clients et les fournisseurs appréciaient mon organisation et ma discrétion.



J’étais en charge du montage, de la présentation et du suivi des appels d’offres ce qui impliquait de respecter les délais et la confidentialité puis d’être attentive, efficace, concentrée. Cette activité qui représentait environ 50 % de ma charge de travail impliquait également de savoir gérer mon stress, les priorités et les urgences en cas de modification de dernière minute.



Au sein de cette structure, j’ai également négocié des achats. Cette activité a tenu une place importante dans mon emploi car elle m’a permis de réduire les dépenses de la société de manière non négligeable (5.000 € HT par an). De nombreux savoir-faire, qualités ou habiletés ont été nécessaires pour mener à bien cette tâche. Par ailleurs, j’organisais des événements tels que les séminaires, les fêtes de fin d’année, les réunions d’informations. Afin de réaliser parfaitement ces missions, anticipation, initiative et force de proposition étaient les maîtres mots !



Toutes les autres tâches dévolues à ce métier m’ont également permis d’acquérir et de développer mes qualités de réactivité, rapidité, polyvalence et d’autonomie. Calme et réfléchie, j’analyse toujours les situations avant d’agir afin d’éviter de prendre des risques. Dynamique, responsable et rigoureuse, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer avec votre entreprise et de contribuer à construire de grands projets ensemble.



Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous confèreront j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations, même dans des contextes d’urgence. Dotée de bonnes capacités de compréhension, de communication, d’écoute, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront confiées.



Mes compétences :

Administratif

Gestion

Communication

Commerciale

Organisation

Informatique

Bureautique

Secrétariat

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Sage Accounting Software