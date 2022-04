Catherine MARIGNAN

Forte d'une expérience de plus de dix années dans le commerce, ayant l'esprit commercial, le sens de l'organisation, une approche indéniable dans le management, agréable et souriante, aimant le contact tant auprès des personnes jeunes et moins jeunes, je suis convaincue et persuadée que mes connaisances et mes qualités professionnelles vous apporteront entière satisfaction.



Mon envie de travailler, d'apporter ma pierre, mon expérience fait que je serai heureuse et fière d'apporter mon savoirpour occuper la fonction proposée.



Je suis disponible, courageuse, pleine d'énergie et mobile géographiquement.



En vous remerciant par avance de l'attention toute particulière que vous voudrez bien porter à ma demande, je reste dans l'attente et je vous prie de me croire, en l'expression de sentiments les plus dévoués.



Mes compétences :

Responsable de magasin