Catherine MARTI

Gestion d’entreprise

Définir et mettre en place les procédures de gestion administratives et financières nécessaires à l’activité de l’entreprise.



Comptabilité générale et analytique

Elaborer un budget prévisionnel, suivre l’évolution des résultats financiers, contrôler la trésorerie.



Ressources humaines

Etablissement et suivi des contrats de travail, rédaction et suivi des procédures de licenciement, gestion des contentieux.



Commercial

Gestion des SAV, suivre et analyser les indicateurs de performance, élaborer ou faire évoluer les procédures qualité et en contrôler l’application.



Mes compétences :

Assistante de Direction

Commercial

Gestion administrative

Gestion administrative et financière

Qualité

Gestion budgétaire

Assistanat de direction