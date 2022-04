Catherine MASSET

Catherine développe depuis 1999 le cabinet PROFILS RECRUTEMENT.

PROFILS RECRUTEMENT est né de la volonté de proposer une approche personnalisée aux entreprises souhaitant s'entourer des meilleures compétences, à partir de relations et d'engagements basés sur la confiance et la durée.



La valeur ajoutée du cabinet : une réelle expertise dans l'approche directe de candidats "cachés".



Secondé par un réseau de décideurs et précurseurs du e-recrutement, le cabinet s'identifie par son pragmatisme & son efficacité, associés à une excellente connaissance du tissu économique actuel.



La base de son modèle, c'est le développement quotidien de ses réseaux connectés.



3 pôles de compétences :

- Le recrutement de Cadres Dirigeants

- Le recrutement d'Ingénieur Commerciaux dans le secteur informatique

- Le recrutement pour les métiers de l' Internet et du Marketing Digital



Confidentialité, dialogue, engagement, déontologie, sont les fondamentaux du cabinet PROFILS RECRUTEMENT.





















Mes compétences :

Sourcing

Ressources humaines

Accompagnement

Conseil

Approche directe

Formation

Coaching

Management