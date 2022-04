Catherine MASSON

Suite à une reconversion,, via mon entreprise Animals’ Avenue, je propose depuis 2009, mes services de recherche et de coaching de chiens acteurs pour la télévision, le cinéma, la publicité, ou tout autre événement de communication.

Titulaire d’une licence de communication (Celsa/Sorbonne), d’un DESU de psychopathologie (Paris 8) et d’un brevet professionnel d’éducateur canin, j'exerce aussi mon activité de conseil en communication et éducation canine.

Je suis habilitée par les Directions Départementales de la Protection des Populations d'Ile de France pour dispenser la formation « Attestation d’aptitude » obligatoire pour obtenir le permis de détention d’un chien de 1ère et de 2ème catégorie (loi de 2008).

Et parce que les animaux sont décidément une grande passion, vous trouverez mes créations artistiques animalières sur http://camaroso.blogspot.com et mes photos de chiens réalisées en studio.

RV à la rubrique shooting surArray et sur http://animalsavenue.blogspot.com

A bientôt!







Mes compétences :

Conseil