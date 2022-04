Catherine MAUBOURGUET

Je suis professeur certifié au CRD de Gennevilliers depuis le début de ma carrière en pédagogie.



Je complète cette activité par des concerts de musique de chambre ( j'ai fondé le Trio de Barbizon qui joue en trio à cordes et duo violon-alto et violon-violoncelle) le répertoire va de Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Bartok à des tangos, valses, et des folklores divers klezmer et autres.



Je suis aussi active en orchestre étant associée aux productions de l'Opéra de Paris depuis 18 ans.



Mes compétences :

Curiosité

Enthousiasme

Imagination

Musique

Peinture

Photo

Sculpture