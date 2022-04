Catherine MAY ATLANI

Spécialisée depuis plus de 40 ans dans des recherches sur le corps et la voix ; j'ai mis en place la technique de la DANSE VOCALE et du CHANT FONDAMENTAL.

Je compose des musiques polyphoniques pour voix et cordes .

Je propose des ateliers dits de "son postural" pour donner les clefs pour "accorder" la place du son et la posture du corps.

Ces ateliers, proposées en entreprises permettent une pratique trés rapide de re - concentration en apprenant à se reconnaitre dans sa voix.

